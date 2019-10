POIRIER, Véronique



Au CHUL de Québec, le 24 septembre 2019, à l'âge de 77 ans est décédée madame Véronique Poirier, fille de feu Alphée Poirier et de feu Gratia Plante. Elle demeurait à Québec, native de Saint-Damien, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.et de là, au cimetière Onésime-Brousseau situé sur la rue du Repos. Elle laisse dans le deuil ses fils: Christian et Mathieu Pelchat, le père de ses fils Jean-Guy Pelchat. Elle était la sœur de: Violette (Gerhard), Gaston (Aline) et Charles (Clémence) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur de et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Tél : 418 682-6387 et Télécopieur : 418-682-8214. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la