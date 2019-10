LÉTOURNEAU, Gisèle



A la Résidence La Belle Époque, le 19 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Gisèle Létourneau, épouse de feu monsieur Jean-Claude Cantin, fille de feu madame Georgiana Vaillancourt et de feu monsieur Mathias Létourneau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h à 10h30.La mise en crypte suivra au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil outre Michel Roberge (Marie Ferland); ses belles-sœurs: Lucille Cantin, Noella Nolin, Claudette Morneau, Murielle Gagnon ainsi que plusieurs neveux et nièce. Elle est allée rejoindre son conjoint, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier le personnel de la résidence La Belle Époque pour les bons soins prodigués; un merci tout spécial à Lucille et ses enfants pour la présence et le soutien continuel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec. Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.