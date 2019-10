PELLETIER, Georges



À Québec, le 15 septembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Georges Pelletier, courtier en valeurs mobilières, époux de madame Nicole Langlois. Il était le fils de feu monsieur Louis-Georges Pelletier et de feu madame Alice Gauvreau. Il demeurait à Québec.où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie.Monsieur Pelletier laisse dans le deuil son épouse Nicole, ses filles : Brigit (Philip Del Buey) et Stéphanie (Miodrag Jovanovic); ses petits-enfants adorés: Joëlle, Luna, Thomas, Mathilde, Sarah et William. Le regretteront également ses beaux-frères et belles-sœurs: Conrad Langlois (Carole Paquin), Ginette Langlois, Marcelle Langlois, Denis Langlois, Daniel Langlois (Lucie Lemay) et Réal Langlois (Christine Hébert) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines des familles St-Amand, Lamontagne, Langlois et Lehoux et autres parents et ami(e)s. Il repose désormais en paix avec ses sœurs: Cécile, Louise (Albert St-Amand), Jacqueline (Robert Lamontagne) et Marcelle. Un remerciement spécial à tout le personnel infirmier et tous les préposé(e)s du Centre Saint-Antoine. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à un organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la maison