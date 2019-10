PICHETTE, Raymonde Tremblay



Au CHU Pavillon Hôpital Saint-Sacrement, le 21 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Raymonde Tremblay, épouse de feu monsieur Ferdinand Pichette, fille de feu madame Thérèse Fortin et de feu monsieur Rosario Tremblay. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Eric (Caroline Doré) et Jean (Kim Desjardins); ses petits-enfants: Alexandre, Gabrielle et Simone; ses frères et sœurs: Jean-Marie (Lucille), Yvon(Nicole), feu Michel, Marc (Denise), Serge (Danielle); ses belles-sœurs de la famille Pichette: Marie-Paule (feu Gilles), Marie-Marthe (feu Paul-Henri) et Georgia (feu Louis-Philippe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la Maison Vilar et à ceux de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone: 418 657-5334, site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.