LATULIPPE, Roland



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 28 septembre 2019, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédé monsieur Roland Latulippe, époux de feu madame Jeannine Croisetière, fils de feu madame Cécile Lelièvre et de feu monsieur Arthur Latulippe. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 16 h à 19 h.La mise en niche des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Marc Lajeunesse), Michel (Hélène Racine), ses petits-enfants: Mylène (Jasson Jenkins), Karine (Vincent Morissette), ses arrière-petits-enfants, Madeleine et Romain; son frère Réal (Micheline Racine) et ses soeurs Jeannine, Louise (feu Jean-Louis Lortie), Suzanne (Jean Rancourt); ses beaux-frères et belles-soeurs: Lucille (feu Jean-Claude Ménard), Yolande, Robert (Huguette Barbeau), Micheline, Jean-Marc (France Pruneau), Ginette (Reynald Dutil), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amie(e)s. Un sincère remerciement au personnel du Centre d'hébergement du Fargy, ainsi que du CLSC de la Jacques-Cartier pour leur dévouement et leur professionnalisme, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.