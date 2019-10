BOUCHER, Denise Ross



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 septembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Denise Ross, épouse de feu monsieur Ghislain Boucher, fille de feu Gérard Ross et de feu Alice Lefebvre. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Saint- Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Joanne Bourget), Marlène (Normand Cliche) et Christian (Sylvie Chénard); ses petits-enfants: Vanessa (Mickael), Dave (Julie), Christine (Pierre-David), Cindy (Michel), Michael (Danielle) et Alyson (Raphaël); ses arrière-petits- enfants: Jasmine, Sam, Victor, Aby, Maïka, Jayden, William et Emma; ses frères et soeurs: feu Roger (Jeannine Lavoie), Yvan, Jeannine, Rolande (feu Émile Ruel) et feu Micheline (feu Germain Poulin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boucher: feu Marc (Jacqueline Lacasse), feu Loys, feu Gaétan (Henriette Laflamme), feu Jean-Yves, Francine (Dave Culver), Denis (Johanne Bissonnette) et Sylvie (Pierre Dumont); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 8ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis et la Dre Julie Grenier, pneumologue, pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (https://pq.poumon.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 9h.