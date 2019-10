DE ROME, Michel



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 septembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Michel De Rome, époux de feu madame Charlotte Couture, fils de feu madame Fleurette Thérien et de feu monsieur Alexandre De Rome. Il demeurait à Québec.Selon ses dernières volontés, il ne sera pas exposé. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles en présence de la famille proche. Il laisse dans le deuil ses fils: Mario (Josée Madore) et feu Alain; sa petite fille Marie-Sophie; ses frères et sœurs: Lise (feu Paul-Henri Girard), feu Huguette (feu André Marcoux), feu Gilles (Carole Bourassa); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Michel Couture (Nicole Fortin), feu Nicole Couture (Pierre Caouette), feu Francine Couture (Serge Bernard) et Richard Couture (Murielle Demers) ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièce et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.