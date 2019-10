BERNIER THIBAULT, Denise



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 septembre 2019, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédée dame Denise Bernier, épouse de monsieur Paul-Henri Thibault. Elle était la fille de feu dame Jeanne Gaudreault et de feu monsieur Léo-Paul Bernier. Elle demeurait à L'Islet, autrefois à St-Eugène. Elle était la mère de Diane, Nicole (Yves Marineau), feu Mario, Richard (Sylvie Caron), Sylvain, feu Jean-Claude et Johanne (Steven Caron); la grand-mère de : Vanessa Rancourt Thibault, Yann Thibault, Stacy Marineau, Anne-Marie Thibault, Kim Thibault, Samuel Caron, Keacy Caron et Gabrielle Thibault; l'arrière-grand-mère de : Chloé Bianchi, Emma Langlois, Asher Bianchi et feu Charlie Langlois. Elle était la soeur et la belle-sœur de : feu Roger (feu Monique Pelletier), feu Léonard, feu Lucien (feu Anita Thibault), Jeanne-D'Arc (feu Maurice Langlois), feu Jean-Paul, Laurent (Rachelle Dubé), feu Marcel (Desneiges Charland), Raymond (Jacqueline Thériault) et Pierre (Gaétane Bourgelas); de la famille Thibault : feu Rose-Annette (feu François Thibault), feu Wilbrod (Carmen Brie), feu Marcellin (Fernande Thibault), Carmelle (feu Vincent Guillot), feu Gérard (Yvonne Clavet) et Joachim. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny, ainsi qu'au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 10h.suivi de la déposition de ses cendres au cimetière paroissial.