LAMONTAGNE, Christine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 septembre 2019, à l'âge de 55 ans, est décédée madame Christine Lamontagne, conjointe de monsieur Nicolas Chabot, fille de monsieur Jean-Yves Lamontagne (Julia Laliberté) et de feu madame Diane Paré. Elle demeurait à Québec. Outre son père et son conjoint, elle laisse dans le deuil sa soeur Chantal (Pascal Bisson); son neveu Camil Bisson; ses demi-frères: Rémy Lachance (Luce Beaudry, leurs enfants et petits-enfants) et Yves Lachance (Marilyn Bélanger et leurs enfants); son beau-frère Simon Chabot; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Relais La Chaumine, 850, 3ème avenue, Québec, G1L 2W9, afin de soutenir cet organisme qui apporte soutien et réconfort à ceux qui en ont besoin. La famille vous accueillera à la résidencele samedi 5 octobre à compter de 10h. Le service religieux sera célébré le même jour à 12h, en l'église de Saint-Nicolas.