DESROCHERS

Jeannette Laplante



Au CHU St-François d'Assise, le 29 septembre 2019, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédée entourée de tous ses enfants, madame Jeannette Laplante, épouse de feu monsieur Sarto Desrochers, fille de feu dame Mathilde Huot et de feu monsieur Georges Laplante. Elle demeurait à Boischatel, autrefois de Château- Richer. La famille recevra les condoléances àde 12h30 à 14h.et l'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gisèle, feu Françoise, Denyse (Yvon Gagnon), Solange (feu Jean-Guy Paquet), Roger (Manon Leclerc), Marie (Benoît Croteau) et feu Guy; ses petits-enfants: Sébastien Gagnon, Amélie Bernard, Caroline Gagnon, Maxime Bernard, Julie Paquet, Jonathan Dubé, Mickaël Dubé, Jean-Philippe Croteau, Audrey-Anne Croteau et leur conjoint et conjointe; ses arrière-petits-enfants: Elyanne, Mégane, Janie, Marilou, Félix, Justin, Raphaël, Alicia, Élizabeth, Antoine et Léa; ses frères et sœurs: feu Rachel (feu Roland Buteau), feu Benoît (feu Sophie Desrochers), feu Clément, feu Omer (feu Monique Cassista), feu Alexandre (Jeanne-d'Arc Gravel), feu Louis-Philippe (feu Simone Chevalier), feu Georgette (feu Jean-Paul Letarte), feu Léo (Marie-Paule Francoeur), feu François, Georges André (Colette Couture), feu Marina (Jean-Guy Grenier) et Lisette (Yvon Boucher); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desrochers: feu Esther (feu Arthur Huot), feu Gaudias (feu Marie Trudel), feu Sophie (feu Benoît Laplante), feu Salomée (feu Jean-Marie Verreault), feu Rolande (feu Paul-Henri Lachance) et feu Roland (Gertrude Verreault); ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du CHU St-François-d'Assise des unités B5 et B8 (soins palliatifs) et tout le personnel de la résidence des Chutes, boul. Ste-Anne à Boischatel pour les petits bonheurs et les peines partagés avec elle au cours des 3 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maladie coeliaque (FQMC), la Société Alzheimer de Québec ou par des offrandes de messe ou un autre organisme de votre choix.