BÉLANGER, André



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 27 août 2019, à l'âge de 78 ans et 3 mois, est décédé monsieur André Bélanger, époux de madame Ginette Gobeil, fils de feu madame Blanche Lemieux et de feu monsieur Wilbrod Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 13 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Ginette, ses enfants: Richard (Martine Carrier), Carole (Stéphane Allard), Martine et Patrick; ses petites-filles: Maryane, Ann-Sophie, Alycia, Rosalie, Gabrièle et Coralie, des personnes significatives à ses yeux: Yves Chayer, Marie-Eve Gaudreault, Roberto Rizzo et Sylvain Grondin; ainsi que son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces. Merci spécial à l'équipe d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec Téléphone : 418 656-6241, poste Site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.