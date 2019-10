NOËL, Eddy



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 26 septembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Eddy Noël, époux de feu madame Marie-Noël Plamondon. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 9 h,et de là, au cimetière de Cap-Santé, sous la direction duMonsieur Noël laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Martine Fiset), Marie-France (Clément Auger), Sylvie; ses petits-enfants qu'il aimait tant: Gabriel et Jean-Christophe; Félix et Axelle; les enfants de Martine: Martin, Charles et Marie. Il était le frère et le beau-frère de: feu Paul-Emile (feu Marie-Mance Rivard), feu Laval (feu Charlotte Leclerc), feu sr Thérèse, Louisiane (feu Claude Beaudet), Armand (Bertha Couture), Joe (Renée Piché), feu Roland (Marie-Claire Rhéaume), feu Cécile; feu Marguerite Plamondon (feu Lucien Huard), feu Florian (feu Régina Paquet), feu Paul-Emile (feu Louise Labranche), feu Yvan (feu Rita Piché). Il laisse également son filleul Denis Noël, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona et de la Résidence Ste-Marie de Donnacona, pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, C.P. 850, Saint-Raymond, G3L 1W1. ou en ligne au https://www.fsssp.ca/pages/dons_memoriam