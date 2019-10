DELANEY, Hélène



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 septembre 2019, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédée madame Hélène Delaney, épouse de feu monsieur Émile Morin, fille de feu madame Noëlla Lachance et de feu monsieur Martin Delaney. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement en toute intimité. Elle laisse dans le deuil son fils Pierre Morin et sa conjointe Geneviève Lampron; ses petits-enfants: Alexandre Morin et Anne-Sophie Morin (Pascal Péloquin). Elle était la sœur de: feu Mike (Thérèse Prince), feu Dan (Gilberte Chevalier), Andréa (feu Claude Dubé), Maryann (feu Manfred Heinz), Gerry (Francine Vallée), Paul (Verna Frew). Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont Diane et Réginald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450 Avenue St Jean Baptiste, Québec, QC G2E 6H5, téléphone (418) 683-2323, www.operationenfantsoleil.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.