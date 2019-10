DROLET, Antoine



À l'hôpital du Saint-Sacrement, Québec, le 26 septembre 2019, à l'âge de 79 ans et 6 mois, est décédé monsieur Antoine Drolet, fils de feu monsieur Noël Drolet et de feu madame Antoinette Rochette. Il demeurait à Québec, autrefois à Les Écureuils. La famille recevra les condoléances aule samedi 5 octobre 2019, à partir de 13 h, suivi d'une liturgie de la Parole à 15 h 30. Monsieur Drolet était le frère et le beau-frère de: Gilbert (feu Raymonde Dussault), Raymond (Thérèse Côté), feu Jacqueline (feu Gérard Denis, Rolande Naud), feu Fernand (feu Ghislaine Lambert, Monique Labrie), feu Madeleine, Jean-Guy (Lilianne Bourque), Georgette (André Vézina), soeur Claire s.f.a, Claudette (Jean-Marc Boulianne), Pauline, Pierre (Jacynthe Trépanier), Huguette (André Lauzon), Thérèse (Cécile Fortin). Il laisse également son filleul Denis Auger, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca