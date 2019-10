TRUCHON, Gaëtane Fraser



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 15 septembre 2019 est décédée dans le calme et la sérénité, Mme Gaëtane Fraser, épouse de M. Jules Truchon. Elle était la fille de feu Alma Rose Villeneuve et de feu Omer Fraser de Dolbeau. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 13h45.Elle laisse dans le deuil son époux Jules Truchon et ses filles: Johanne (Alain Chabot), Martine (Bruno Lalonde) et ses petits-enfants tant aimés, Mélina-Anne (Christian Morais), Julien et Samuël. Elle était la sœur de: feu Raymond (feu Huguette Aubé), Roland (feu Huguette Castonguay), feu Jacqueline (feu Cyril Guillemette), feu Gaston (feu Anita Coulombe), Georges (Yvonnette Sylvain), Gisèle (Austin Goosney), Lisette (feu Réal Gaudreault), Claire (feu Jean-Paul Bouchard), Colette (feu Henri Marois), feu Léger (Helen Martel), feu Gaëtan (Claire Perreault) et Murielle (Gérard Ouellette). Elle était la belle-sœur de: Claire (feu Bertrand Vaillancourt), Georges (Ginette Rondeau), feu Pauline (Michel Drolet), feu Suzanne (feu Jacques Dufour) et Sylvie (Pierre Boudreault). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement particulier au personnel de la succursale du CLSC La Source Sud pour les bons soins professionnels prodigués à domicile durant ces neuf derniers mois. Un sincère remerciement également au personnel de l'oncologie de l'Hôpital Laval pour leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.