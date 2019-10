NOLIN, Yves



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 septembre 2019, à l'âge de 78 ans et 8 mois, est décédé monsieur Yves Nolin, conjoint de madame Esther Poiré, fils de feu monsieur Roland Nolin et de feu madame Yvonne Marceau (feu Origène Beaubien). Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa sœur Denise (feu Georges Rioux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poiré: feu Arthur, Dorothée (feu Jean-Claude Labrie), Marcelle (Martin Matte), André (Hélène Thomas); ses tantes: Rolande Marceau (feu Paul-Henri Bérubé), Denyse Lessard Nolin (feu Dollard Nolin); Ginette Leblond Beaubien (feu Jean-Claude Beaubien); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Un remerciement tout particulier à Gaétan Lépine, Gaston Fortin et Mario Rancourt. Un merci spécial à Françoise Lachance qui a apporté son aide à Yves dans les derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.