DION, Harmelle



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 20 septembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Harmelle Dion, fille de feu Zéphirine Vallières et de feu Napoléon Dion. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Pauline Dion et Violette Dion (Jean-Luc Landry); sa belle-sœur Thérèse Lachance (feu Philémon Dion) ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel soignant de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec G1B 0B8, Tél.: 418-656-4999.