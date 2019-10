BERGERON, Christian



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la mort prématurée de monsieur Christian Bergeron, le samedi 21 septembre dernier, à l'âge de 57 ans. Christian est décédé, entouré d'amour, quelque temps après avoir reçu un diagnostic de cancer.le vendredi le 4 octobre 2019 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Il laisse un vide immense dans la vie de sa compagne Danielle Bédard, ses fils; Alexandre (Alice Liu) et Mathia, sa mère Adrienne Renaud (Raynald Roy), son père feu Henri Bergeron, son petit-fils Bo-Cheng, ses sœurs; Michèle (Denis Gingras), Sylvie (Donald Poirier) et France (Simon Mottard), son frère Guy, sa belle-famille; Mariette Dorion (feu Georges Bédard) et France Bédard, ses neveux et nièce; Élodie (Pascal), Rémi (Érika), Pascal, Yannick et son ami de toujours Yvan Lagacé. Il laisse également dans le deuil, la grande famille de Chaussures Régence, un grand nombre de parents, d'amis, de relations d'affaires, de clients, de fournisseurs ainsi que les membres du Groupe TEC pour qui il avait un grand respect. Président et chef de la direction de Chaussures Régence, Christian Bergeron était à la tête de l'entreprise familiale depuis 1994. Homme d'affaires visionnaire, aguerri, humain et généreux, Christian était porté par une passion, une énergie et une détermination hors du commun. Sous sa gouverne, l'entreprise a connu une expansion dynamique et continue. Sportif, grand voyageur, épicurien, curieux, il a déployé ses talents dans plusieurs sphères d'activités. Christian a été et restera une source d'inspiration exceptionnelle pour chacun de nous. A nous maintenant de nous en inspirer au quotidien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca.