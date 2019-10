SIMARD, Eric



À l'IUCPQ, le 29 septembre 2019, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Eric Simard, fils de feu Donat Simard et de Mariette Tremblay, conjoint de madame Isabelle Jean. Il demeurait à Québec et natif de Alma.La famille vous accueillera aule samedi 5 octobre de 19 h à 21 h et le dimanche 6 octobre 10 h à 12 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses fils: Joël et François; il était le frère de: Régis (Suzanne Tremblay), Serge, Martine et Edith; il était le gendre de: Olivette Tremblay et Réal Jean; il était le beau-frère de: Martine (Laval Potvin) Richard (Ruth Harvey), Claude (Marie-Andrée Bélanger) et il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s, dont ses collègues de travail de SSQ Assurance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en plaques, 245, rue Soumande, bureau 202 Québec QC, G1M 3H6.