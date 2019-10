SIMARD, Marie-Paule Tremblay



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 23 septembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Marie-Paule Tremblay Simard, épouse de feu Vincent Simard et fille de feu Joseph Tremblay et feu Yvonne Tremblay. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Marc-André (Gisèle Bélanger), Jocelyne (Raynald Roy), Gérald (Lise Fillion), Raymonde (Denis Lamonde), Ghyslaine (Claude Bouchard), Nécya (Gilles Blais), Johanne (Robert Houde), Roger, France (Suzann Lee), Mimi (Jean-Marie Lalonde); ses petits-enfants: Jean-François Simard (Karine Michaud), Isabelle Simard (François Simard), Alain Roy (Céline Bissonnette), Julie Roy (Hugo St-Pierre), Sébastien Simard (Marie-Hélène Dorval), Mathieu Simard (Valéry Fontaine), Frédérick Lamonde (Mélissa Rioux), Sophie Bouchard, Marion Blais (Jean-François Morin), Mélodie Houde, Kim Houde, Yannick Simard, Jonathan Simard; ses arrière-petits-enfants: Olivier et Ludovic, Christopher et Elliot, Marie-Ange, Laurence et Audréanne, Éléanard, Jordan. Elle était la soeur de feu Léonidas Tremblay et de Huguette Tremblay. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Simard ainsi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 12h à 14h.