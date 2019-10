BERNIER, Jean-Claude



Au Habitation Mgr Deschênes de Montmagny, le 14 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean- Claude Bernier, époux de feu madame Jeannine Caron. Il était le fils de feu monsieur Eugène Bernier et de feu dame Lucienne Coulombe. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Annie Lévesque), Yvon (Brigitte Gagnon), Martine (Bernard Morin), Nathalie (Richard Lachance), son amie de cœur Mme Thérèse Gamache, ses petits-enfants: Laurie Bernier (Maxime Thorne), Nicolas Poulin (Roxanne Fréchette), Maïka Poulin (Jimmy Roy), Karolane Landry (Raphaël Tanguay), Kristel Landry (Gabriel Trottier), Maéva Lachance (Alexandre Dumas-Mercier) et Mathias Lachance, Patrick Morin (Josée Corriveau) et Angie Morin (Maxime Proulx-Paquette); ses arrière-petits-enfants: Ludovick, Jordan, Anthony, Annabelle, Charles-Élliott, Lily-Rose et Alice; ses frères et sœurs: feu Eugène (Monique Clavet), feu Raymond (Pierrette Legendre), Marcel, André; sa belle-sœur: Élizabeth " Aline " Caron (feu Jacques Boulet), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement le personnel à l'Habitation Mgr Deschênes pour les bons soins prodigués, ainsi que Dr Pierre Martel pour sa présence et son soutien auprès de notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants ou à Opération Enfant-Soleil. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la