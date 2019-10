NADEAU, Henri



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 septembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Henri Nadeau, époux de dame Suzanne Gagné. Il demeurait à Saint-Bernard.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 4 octobre de 19h à 21h30 et samedi, jour de la célébration, à compter de 9 heures. La célébration a été confiée à laIl laisse dans le deuil son épouse adorée Suzanne Gagné; ses enfants : Danny (Dario Grenier), Jinny (Marquis Roussin), Nelson (Marylee Thibodeau); ses petits-enfants: Emy et Laura, Mégane, Jacob, Edward et Alexis, Koraly et Lyvia. Il était le frère de: Jean-Paul (Lucille Breton), Lucie (François Roy), feu Normand (Jacqueline Betty), feu Clermont (Francine Pelletier), Clémence (Richard Pelletier), Réal (Colette Beaumont), feu Gilles (Hélène Beaumont). Il était le beau-frère de: Claudette (Henri Bêty), feu Jacques (Michelle Bêty), Denise (Gaétan Turgeon), Yvon (France Bilodeau), feu André, feu Hélène (feu François Giguère, Danielle Vachon). Il laisse également dans le deuil Chantal Longchamps, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tous ces gens formidables du CLSC Sainte-Marie, du département de cancérologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur soutien tout au long de cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule (774-G, rue Étienne- Raymond, Sainte-Marie, G6E 0K6) www.fondationlecrepuscule.com