RODRIGUE, Madeleine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Madeleine Rodrigue, survenu à Québec, le 20 septembre 2019. Elle était l'épouse de feu Robert Gravel, la fille de feu Jeanne Boivin et de feu Arthur Rodrigue. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 9h30, à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Linda, Sylvie (Claude Paquet), Mario (Martine Hardy), Lise (Guy Paradis) et feu Sonia Gravel; ses petits-enfants: Audrey, Catherine, Simon, Kristel, William, Dave, Cédrick, Sony, Bianca, Dominic, Sarah et Marilou; son frère et ses sœurs: Jacqueline (Claude), Huguette (feu Hector), Jean-Guy (Rolande), Denise (feu Avila) et Gilberte (Claude); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés avant elle: feu Jean-Paul (feu Henriette), feu Armande (feu Louis), feu Albert (Thérèse), feu Léo (Gilberte), feu Lucille (Guy), feu Rita (feu Raymond), feu Germaine (feu Réjean), feu Jean-Marie (Yvonne), feu Gertrude (feu Gilbert), feu Adrien (feu Clairma), feu Yvon (feu Pierrette) et feu Géraldine (Marcel). La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, par la poste: 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, par téléphone : 418 656-4999 ou par leur site web à l'adresse suivante : https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons