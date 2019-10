BOUTIN, François-Xavier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur François-Xavier Boutin, époux de feu madame Thérèse Laverdière, fils de feu François Boutin et de feu Célanire Goupil. Il demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (Gino Coulombe) et Jean-François; ses frères et soeurs : feu Thérèse (feu Roland Boutin), feu Gérard, Joseph-Antoine (feu Yvonne Larochelle), Alphonse (feu Hermance Cormier), feu Louis-Philippe, Marguerite, Charles (Annie Lacasse), Gertrude (feu André Rozon) et Élizabeth (feu Rock Bouffard et Jean-Marie Lamontagne); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laverdière : feu Roland (feu Renée Lavoie), feu Yvon (Pauline Duplessis), Jacqueline (feu Adrien Lacasse et feu Roland Aubin), feu Gaston (Jacqueline Bilodeau), Charlotte (feu Roger Masse), Guy (feu Gisèle Dutil et Rose-Andrée Fortier), Pauline (Georges Labbé), feu Cécile (feu Guertin Aubin), Denis (Anna-Marie Chabot) et feu Réjeanne; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 4 octobre de 19h à 22h et le samedi 5 octobre à compter de 11h.et de là au cimetière paroissial.