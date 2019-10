DOHERTY, Violet Henrietta Jewell



Au Centre d'hébergement St-Brigid's Home, le 30 septembre 2019, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée dame Violet Henrietta Jewell, fille de feu dame Lillian Hewit et de feu monsieur William Jewel. Elle était l'épouse de feu monsieur Joseph Edward (Teddy) Doherty. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.et de là au cimetière Mount-Hermon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Eleanor (Bob Donker), Robert (Pauline Royer), Frances (Derek Vonalberich) et Phyllis (Henri Savard); ses 9 petits-enfants: Barend, Shelley et feu Donald Donker, Richard et Christine Doherty, Athena et Lawrence Vonalberich, Eric et Kim Savard; ses 14 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfant. Elle était la sœur de feu Isabel, feu Stanley, feu Alma, feu Beatrice, feu Leslie, feu Elsie et Olive. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Doherty ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec (Québec), G1S 2M4, tél. : 418 684-2260 ou tout autre organisme de votre choix.