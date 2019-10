ROCHETTE, Renée



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 septembre 2019, à l'âge de 68 ans et 7 mois, est décédée madame Renée Rochette, épouse de monsieur Jean-Louis Simard, fille de feu dame Jacqueline Royer et de feu monsieur Albert Rochette. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille au cimetière St-Charles. Outre son époux Jean-Louis Simard, elle laisse dans le deuil ses sœurs: Jocelyne (Michel Bussières) et Lynda; son frère Danny (Manon Laflamme); sa belle-sœur de la famille Simard: Marie-Thérèse (feu Claude Côté); ses neveux: Sylvain Bussières, Vincent Bussières, John Régis, Jason Régis et Gabriel Rochette ainsi que des cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Renée est allée rejoindre ses parents et sa sœur Sylvie qui l'ont précédée. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) et de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.