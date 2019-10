GUILLEMETTE CHOUINARD

Ginette



À son domicile, le 25 septembre 2019, à l'âge de 69 ans et 7 mois, est décédée paisiblement madame Ginette Guillemette, épouse de feu monsieur Alfred Chouinard, conjointe de monsieur Roger Caron. Fille de feu dame Laurette Dubé et de monsieur Raymond Guillemette, elle demeurait à Saint-Pamphile de L'Islet. Elle laisse dans le deuil son père Raymond (Aline Gauvin), son conjoint Roger, ses fils: Francis (Guylaine Bélanger), Mario (Karine Godbout) et Sylvain Chouinard; ses petits-enfants: Dylan, Jordan, William et Isaac Chouinard. Elle était la sœur de: Réjeanne (Richard Pelletier), Gaston, feu Daniel, Nicole (Jacques Roux), Roberto (Julie Brousseau), Oliva (Louise Castonguay), Marie Josée (Sylvain Archambault). De la famille Chouinard, elle était la belle-sœur de Sr Rose-Aimée et Marie-Paule. De la famille Caron, la mère de son conjoint, madame Jeanne D'Arc Hottote (feu Raymond- Marie Caron; Armand Bernier), les frères et sœurs de son conjoint: Armande (feu Jean-Marie Bernier; Roger Hamelin), Jean-Pier (feu Céline Poulin), Noëlla (Raymond Rochefort), Pauline (feu Richard Bois), Feu Raymonde, Jacinthe (Réjean Bernard), Francis (Marie-Claude Mercier), Donald, Nancy (Fernand Bernier). Sont également affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés tout spécialement à son médecin, Dre Amélie Blanchette, à Nathalie Gauvin inf. SAD et Érika Gaudreault intervenante ainsi qu'au personnel soignant des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur professionnalisme et leur présence pleine d'humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), GOR 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 11h30.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.