NADEAU, Gaby



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 30 septembre 2019, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédée madame Gaby Nadeau, épouse de monsieur Bernard Normand, fille de feu madame Adrienne Dumas et de feu monsieur Albert Nadeau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 16 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Bernard Normand, ses enfants: Gilles (Andrée Lafrance) et Mario (Renée Arsenault); ses petits-enfants: Francis, Marc-André et Simon-Pierre; ses frères et sœurs: feu Dominique, Marie-Paule (Raymond McNeil), feu Jean-Roch (feu Suzanne D'Auteuil), André (Denise Normand), Yvette (Carol Lavoie), Margo (feu Claude Leblond); ses beaux-parents: feu Rosaire Normand et feu Léonce Roy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Normand: feu Emmanuel (feu Louise Audet), feu Roch (Colette Beaulieu), feu Herman (Marie-Jeanne Ouellet), Madeleine, feu Yves (feu Shirley Tardif) et feu Gaston (Paula Belzile); ses cousins et cousines, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Remerciements au personnel soignant du CHSLD les Jardins du Haut St-Laurent et de l'unité de soin du Sélection St-Augustin, au docteur Yves Houle ainsi qu'à la travailleuse sociale Annie Thibault. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, poste J-9000, Québec, Qc Téléphone: 418 663-5155 Site web: fondation@fondationcervo.com Des formulaires seront disponibles sur place.