POULIN, Luc



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 23 septembre 2019, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Luc Poulin, fils de feu monsieur Marcel Poulin et de dame Sybil Côté, conjoint de dame Johanne Caouette. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h 30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Johanne, sa mère Madame Sybil Côté, ses belles- mères Mesdames Claudette Gauthier et feu Charlotte Matte, ses beaux-frères et belles-sœurs: Guylaine (Richard), Stéphane (Nancy), Claudine et Sylvain; ainsi que ses tantes, oncles, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil son frère de cœur Michel Dufresne et sa conjointe Édith. Il était le frère de feu Michel. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Dystrophie Musculaire Canada, 506-1425, René-Lévesque Ouest, Montréal (QC), H3G 1T4, tél.: 514-393-3522.