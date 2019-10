GIGNAC, Omer



À l'IUCPQ, le 7 septembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Omer Gignac, époux de madame Yvette Lavoie. Il demeurait à Lévis, secteur Saint- Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (Alain Gravel), Carole (Mathieu Bergeron), Éric (Isabelle Desbiens), Line (Christian Dion) et Danielle (Martin Brisson); ses petits- enfants: Sandra, Steve, Camille, Justine, Samuel, Cédric, Kevin, Brandon, Lanea, Sabrina et Laura; son arrière-petite-fille Élizabeth; ses frères, soeurs, beaux- frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille vous accueillera au complexedès 11h.