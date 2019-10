FORGUES, Roland



À Québec, le 29 septembre 2019, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédé M. Roland Forgues, conjoint de feu Yolande Gaudreau, fils de feu Joseph Forgues, de feu Camillienne Dion et en secondes noces de feu Juliette St-Laurent. Il demeurait à Québec.Associé au domaine de la fourrure, M. Forgues débuta sa carrière au Salon de fourrures Médar Guay en 1952. Il joignit le Salon de la fourrure chez J.B. Laliberté en 1958 et en assuma avec succès la gérance et les achats pendant 18 ans. Il quitte Laliberté en 1981 pour fonder son propre magasin Forgues Fourrures. Il prendra une retraite bien méritée fin 1990. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Anne Dumais), Suzanne (Jean-Guy Marceau), Michèle (Jacques Asselin), François (Nadine Riendeau) et Simon (Chantal Gobeil), la mère de ses enfants Marie-Paule Lessard, ses petits-enfants: François, Sarah, Judith, Catherine, Vincent, Geneviève, Alexandra et Nicolas; ses arrière-petits-enfants: Émily, Rosaly, Justine, Estelle et Cédric; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Marguerite (feu Eugène Mainguy), feu Jean-Paul (feu Lucille Dion), feu Jeannette (feu Robert Dion), feu Thérèse (feu Fernando Dion), feu Georges (feu Suzanne Duquette), feu Robert (Jacqueline Richard), Gilberte (feu Germain Chamberland), feu Raymond (Gisèle Lord), Madeleine, feu Raymonde, Roger (Bernadette Cloutier), Louise (Antoine Dubois), Pierrette (René Boissière) et Jean-Claude (Lise Doyon); la famille Gaudreau, Georgette (feu Lucien Lebel), feu Roger (Armande Lemay), Roland (Jeannine Bouchard), feu Colette, Nicole (Michel Plamondon), et feu André, les enfants de feu sa conjointe, Gilles (Micheline Bertrand), Michel et Sylvie (Rolland Diotte) ainsi que leurs enfants et petits-enfants. Il laisse également dans le deuil la famille Lessard, de nombreux cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que ses bons amis Jean Miller et Claire Lemieux.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera par la suite au mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière Saint-Charles. La famille désire remercier l'équipe des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg pour les soins empreints d'humanité et de bienveillance prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), en spécifiant bien que votre don s'adresse aux soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, Québec, G1N 2W1, Téléphone : 418 691-0766, Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.