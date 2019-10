GIROUX, Marguerite Gauvin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 septembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Marguerite Gauvin, épouse de monsieur Adrien Giroux. Elle était la fille de feu monsieur Auguste Gauvin et de feu madame Yvonne Trudel. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue Wilbrod Robert. Madame Gauvin laisse dans le deuil son époux monsieur Adrien Giroux ; ses enfants: Conrad (Line Cloutier), Daniel (Louise Taillon) et Carole (Marc Lafrance); ses petits-enfants : Marie-Sophie Giroux (Tim Perrero), feu Philippe Giroux (Melissa Mercier), Marie-Eve Giroux, Patrick Lafrance (Bianca Chamberland) et Marie-Claude Lafrance (Mathieu Picard); ses arrière-petits-enfants: Angelika, Evan, Lucas, Novan, Emma et Charles; ses sœurs: Aline (feu Joseph Boily), Marie-Paule (feu Maurice Marois) et Yolande (feu Adrien Mailloux) ; ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Guy (Raymonde Roy), Ghislaine (feu Maurice Lessard), Jeannine (feu Adalbert Goulet) et Blandine Aubin (feu Raymond Giroux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Rita (feu Maurice Myrand) et la belle-sœur de feu : Yvette (feu Laurent Dionne), Marguerite (feu Louis-Philippe Bégin), Almanzar jr. (feu Jocelyne Fillion), Roger (feu Carmen Martin), Marcel (feu Rolande Bédard) et Robert. La famille tient à remercier le personnel de la maison Vilar, particulièrement Anna et Karine, pour les soins apportés à leur mère. De plus, un remerciement spécial au Docteure Vicky Plante et à toute l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention et les soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca