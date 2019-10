9e bal du maire: les organisateurs veulent recueillir 500 000$

Les organisateurs du 9e Bal du maire de Québec, qui aura lieu le 6 décembre au Château Frontenac, espèrent recueillir 500 000 $ cette année.

C’est ce que Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada, a fait savoir jeudi en fin de matinée dans un point de presse organisé à l’hôtel de Ville de Québec en compagnie du maire Labeaume.

«On va viser 500 000 $. C’est un chiffre très ambitieux. On travaille très fort pour y arriver. On pense qu’on va réussir», a indiqué M. Goulet en faisant savoir que toutes les tables ont d’ores et déjà été réservées pour le bal de cette année.

En 2018, cet événement philanthropique et mondain très couru avait permis d’amasser 415 000 $. Les profits sont versés à Jeunes en Tête pour venir en aide aux jeunes en détresse.

Cri du cœur

Le maire Labeaume a lancé un véritable cri du cœur en rappelant que 37% des adolescents ont un niveau élevé de détresse psychologique. «Le plus grand problème de sécurité dans les grandes villes du Canada sont des problèmes de santé psychologique, a-t-il affirmé. Depuis la désinstitutionnalisation, il y a bien des années, on a l’impression que tous ces gens qui ont des problèmes de santé mentale sont laissés pour compte».

Selon lui, «ça prend un éveil le plus rapidement possible. Ça prend un choc. On ne semble pas réaliser les dommages des problèmes de santé psychologique dans la population. Ce qui est encore plus dramatique, c’est les problèmes de santé mentale chez les jeunes (...) On ne peut plus rester insensible et impassible par rapport à ces problèmes-là».