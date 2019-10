FORGUES, Eveline Guillemette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 septembre 2019, à l'âge de 86 ans est décédée, madame Eveline Guillemette épouse de feu Noël Forgues, fille de feu Onésime Guillemette et de feu Léda Therrien. Elle demeurait à Frampton. La famille recevra les condoléances à laà compter de 10h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil: Germain (feu Hélène Lapierre, Marjolaine Veilleux), Solange (Michel Lavallée), Bertrand (Rose Morissette), Lysette (Réjean Bilodeau), Paul-Émile (Luce Poulin), Carmen (Raymond Morissette), Rénald (Dana Vachon), Sylvain, Martial (Maryse Demers), Kathleen; ses petits-enfants: Robin et Jessy Forgues, Dominic et Mélanie Deblois, feu Jean-Philippe, Emilie et Meggy Bilodeau, Michaël, Valérie, Mélissa et Jimmy Forgues, Vicky et Bryan Morissette, Vanessa, Anne- Marie, Alen et Ana Jayne Forgues, Mickaël et Marie-Andrée Boulette, Marie-Elle et Matthew Forgues, Jonathan et Alexandre Forgues, Andrew Faber Forgues; ainsi que ses 16 arrière-petits- enfants. Elle était la sœur de: feu Léonard (feu Maria Therrien), feu Régina (feu Ananias Brochu), feu Aurore (feu Joseph Bolduc),feu Josephat (Irène Lachance), feu Ovila (feu Jeanne Godbout, feu Jeannette Roy), feu Jeanne (feu Joseph Asselin), feu Germaine (feu Paul Henry) et feu Maurice (Doris Mercier). De la famille Forgues, elle était la belle-sœur de: feu Delphis, feu Valère (feu Diana Poisson), feu Désilda (feu Hilaire Fournier), feu Anoncia (feu Avila Dion), feu Marie-Ange (feu Armand Perreault), feu Gonzague (feu Jeanne-D'Arc Deblois), feu Rosaire (feu Laura Poisson), feu Jeanne (feu Alfred Moore), feu Donat, feu Joseph (feu Marie Carbonneau), feu Arthur (feu Yvonne Audet), feu Omer, feu Léopold (feu Thérèse Turcotte) et feu Clermont (feu Mme Guénette). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du Manoir de la Montagne de Saint-Malachie pour les bons soins prodigués ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon.