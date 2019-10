ROY, Régis



Au centre de gériatrie du C H U L, le 25 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Régis Roy, époux de madame Rachel Labrecque, fils de madame Marie Lemieux et de monsieur Alfred Roy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 13 h 45.Outre son épouse, madame Rachel Labrecque, il laisse dans le deuil ses filles: Lucie (Christian) et Marie-Josée; ses petits-enfants: Jérôme, Émile (Delphine), Charles (Gabrielle), Nadeige et Victor; ses arrière-petits-enfants: Charlotte, feu Édouard, Arthur et Hubert; ses frères et ses soeurs: feu Roger (feu Thérèse), feu Georges-Henri (feu Émilienne, Jacqueline), feu Rachel (feu Léonce), feu Laval (feu Aurore), feu Alma (feu Alcide), feu Marie-Paule (feu Valère), Madeleine (feu Vanutelli), feu Marcelle (Gérard), feu Gilles (feu Pierrette, Dorothée), feu Colette (Maurice) et Lorraine; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Labrecque : feu Henri (Clarisse Roy), Jean-Paul (Rolande Roy), Emma (feu Albert Lamontagne, feu Arsène Fortier), Marie-Rose (Arsène Godbout), feu Rosaire, Nérée (Denise Gagnon), Clarisse (Jean-Roch Laflamme), Blandine (feu Réal Fournier, feu Donald Labrecque), Jeanne d'Arc (Gérard Jean), Monique (Marcel Aubin), feu Conrad (feu Yvette Godbout) et Yves (Lorraine Godbout) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et un grand cercle d'ami(e)s. La famille tient à remercier le centre de gériatrie du CHUL pour les bons soins prodigués et leur soutien moral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, aux soins du département de gériatrie du CHUL. Des formulaires seront disponibles sur place.