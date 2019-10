DUBOIS, Raymond



Au Centre hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 septembre 2019, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédé paisiblement et entouré de l'amour de ses enfants, M. Raymond Dubois, natif de St-Flavien, demeurant autrefois à St-Agapit, époux de feu Émilienne Bilodeau. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Roseline (feu Roger Thibault), Louisette (Henri Drapeau), Gilbert (Anna Laliberté), Ginette (feu René Hamel), Réjean (Suzanne Montminy), Fernand (Jeannine Berthiaume), Claude (Linda Laroche), Richard (Danielle Nadeau); ses 20 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs et beaux-frères: Hélène Trépanier (feu Octave Dubois), Yvette (feu Gérard Côté), Marielle (feu Robert Paradis) et Armand (Madeleine Bergeron), Marie-Paule Dumas (feu Albert Bilodeau), Rachelle Coulombe (feu Rolland Bilodeau); plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse bien-aimée feu Émilienne Bilodeau, ses frères et sœurs décédés précédemment. La famille tient à remercier les propriétaires et le personnel de la résidence Les Jardins Marie-Pier, toute profession confondue, pour les bons soins prodigués, le professionnalisme, le respect et tout l'amour dont ils ont entouré notre père et surtout d'avoir respecté ses dernières volontés de terminer sa vie dans son environnement. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 4 octobre 2019 de 14 h à 16 h 30 et de 19 h à 21 h 30 etde 9 h à 10 h 15.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire