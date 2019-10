CHENEL, Violette



Au Centre d'Hébergement Saint-Augustin (Beauport), le 9 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Violette Chenel, épouse de feu monsieur Philippe Bélanger. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses filles : Carole (Gilles Bouchard), Line (Yvon Dionne) et Manon (Jean-Eudes Lapierre); ses petits-enfants: Jean-Philippe, Justine (Jean-François), Pénélope (Simon), Marc-Olivier et Alexandre (Stéphanie et Zachary); elle était la sœur de: Jean-Guy, Jean-Claude, Gaétane, Jeannine, Yolande, Magella, Odette, Rodrigue, Raymond (Hélène) et Denise (Claude); de la famille Bélanger, son beau-frère Georges ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle sera aussi regrettée par son filleul Jean- François Chenel. La famille tient à remercier le personnel du troisième étage ouest du Centre d'hébergement Saint-Augustin, pour leur dévouement et leur soutien.