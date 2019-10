Aide aux médias: les journaux d’abord, dit Legault

François Legault a défendu jeudi sa décision de voler au secours uniquement des médias écrits, sans toutefois exclure une aide éventuelle à la télévision et la radio.

Le gouvernement allongera 50 millions $ par année pour endiguer la crise qui secoue les journaux, en leur accordant notamment un crédit d’impôt sur la masse salariale de 35 %. Les agences de presse et les médias électroniques ne sont pas admissibles à cette aide financière.

«On a une crise dans les médias écrits qui est plus urgente, je ne dis pas qu’il n’y a pas de problèmes à la radio, à la télévision, mais on sait qu’il y avait une crise, dont une compagnie importante qui était en faillite et donc je pense qu’il y avait urgence de poser un geste sur l’écrit», a confié le premier ministre, avant de se rendre à la période de questions à l’Assemblée nationale.

M. Legault s’est dit «conscient» des défis importants que doivent également affronter les médias électroniques. «On (n)’exclut pas (d’autres mesures)», a-t-il insisté.

N’empêche, selon le premier ministre, il ne faut pas perdre de vu que la presse écrite alimente les médias électroniques. «Quand on regarde les radios locales et même nationales, il y a une partie de l’information qui vient des médias écrits, personne peut nier ça», a-t-il renchéri.

Son ministre des Finances est du même avis. Sans déprécier le travail des journalistes de la télévision et de la radio, Eric Girard estime que la presse écrite est «un pilier de notre démocratie». «Nous faisons un choix, pourquoi? Parce que les médias écrits sont la source de l’information générale de qualité dans notre démocratie, nous appuyons cette industrie», a-t-il dit.

À Québecor, qui réclame un élargissement du crédit d’impôt sur la masse salariale aux journalistes de la télévision, le ministre répond qu’il a pris note des critiques de son plan d’aide.

M. Girard dit avoir parlé mercredi soir avec un «haut dirigeant» de l’entreprise de presse, propriétaire du Journal de Québec, du Journal de Montréal et de TVA. «(Mais) lorsqu’on fait un programme d’aide généralisé, on ne structure pas l’aide en fonction de l’entreprise qui est en meilleure santé financière dans l’industrie», a-t-il tenu à préciser.