DUMONT, Francine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 septembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Francine Dumont, épouse de feu monsieur Michel Morissette, fille de feu dame Carmelle Sanschagrin et de feu monsieur Nazaire Dumont. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille bien- aimée Karine Morissette; son petits-fils adoré Antoine Picard; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jacques (Denise Frenette), Huguette (feu Claude Laberge), Lorraine (feu Antonio Bouchard), Gille (Line Dallaire), Denise (Pierre Bédard), Nicole (Réjean Tremblay), Richard (Claire Noreau), Yvon (Roselyne Fortier), Gaston (Francine Landry), Luce (Marcel Pronovost), Jean (Claire Roberston), Alain, Réjean (Nathalie Couture) et Hélène (Guy Lapointe); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles en toute intimité. La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Audet de l'hôpital Enfant-Jésus de Québec pour ses bons soins et dévouement, sans oublier le personnel du C.L.S.C. de Limoilou pour leur attention et chaleur humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.