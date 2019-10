POISSON, Laurette Robitaille



C'est avec une très grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre chère maman, Laurette Robitaille, décédée à Québec, à la Résidence La Contemporaine, le 27 septembre 2019, à l'âge de 91 ans. Elle était l'épouse de feu Jean-Marie Poisson, fille de feu Germaine Robitaille et de feu Wilfrid Robitaille. La famille vous accueillera à lale vendredi 4 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi quede 9h à 10h15.et de là au cimetière paroissial de Loretteville. Elle est allée rejoindre son époux bien-aimé Jean-Marie Poisson, son fils Guy Poisson et sa petite-fille Frédérike Côté. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves Poisson (Francine Dorion), Suzanne Poisson (Yves Sylvain), Jocelyne Poisson (Claude Primeau), Solange Poisson, Linda Poisson (Jean Boulanger), Réjean Poisson (Marie Gagnon), Luc Poisson (Maryse Grégoire) et Hélène Poisson; ses petits-enfants: Dominique Poisson (Luc Leblanc), Maxime Poisson (Catherine Somaini), Francis Poisson (Mélanie Martel), Stéphanie Sylvain (Jean-Philippe Massy), Véronique Sylvain (Félix Gaudreault), Carine Primeau (Paul Janpzi), Marc-André Primeau (Marc-André Viau), Pierre-Olivier Primeau (Anouk Gaudard-Beyssac), Julie (Jonathan Pelchat-Hardy), Isabelle Boulanger (Nicolas Bonsaint), Étienne Poisson, Jean-Philippe Poisson (Gaëlle Cotton), Rafaëlle Poisson, Magalie et Édras Poisson, Jean-Christophe Côté (Mariève Robitaille), Anthony et Carolane Coté; ses arrière-petits-enfants: Alexis, Gabrielle, Raphaël, Charles-Édouard, Mathis, Kylian, Maélie, Loïc, Abygaëlle, Joshua, Charlie, Alice, Élie, Liam; ses frères et sœurs : Fernand (Cécile Poulain), feu Gaby, Lucille (feu Marcel Gamache), feu Jean (Claudette), Colette (Yves Dumas), Julia (feu Matt Borwick), Ginette (André Gervais), feu Pierrette, Françoise (feu René Dignard), Huguette (Jean Sarrazin), Céline (Normand Dupuis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poisson: Laurianne Pelchat (feu Gratien Poisson), feu Alfreda (feu Marcel Belleau), feu Aurore (feu Roger Noreau), feu Henri (feu Jeannette Vézina), Laurette Aubé (feu Gilles Poisson), Thérèse (feu Marcel Deschênes), Guy Vézina (feu Aline Poisson), Marie Maltais (feu Maurice Poisson), Anne-Marie (Jean Horvath), Huguette (Réjean Robitaille); sa très grande amie Jacqueline Jacques, ainsi que de très nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Nous tenons à remercier La Résidence La Contemporaine pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme: Opération Enfant-Soleil, 450 Avenue St Jean Baptiste, Québec, QC G2E 6H5, tél.: 418 683-2323, téléc.: 418 683-9887, site Internet : www.operationenfantsoleil.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.