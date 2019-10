DAIGLE GRENIER, Florence



"Une femme de cœur, d'une infinie bonté. Repose-toi maman, nous t'aimons! "À la " Mère-Veilleuse " Maison d'Hélène de Montmagny, en ce beau dimanche matin ensoleillé du 29 septembre 2019, à l'âge de 94 ans et 9 mois, entourée de tendresse et d'amour de ses dix enfants qu'elle chérissait plus que tout, s'est éteinte une femme remarquable, madame Florence Daigle, épouse de feu monsieur Philippe Grenier qu'elle est allée rejoindre. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et autrefois à Saint-Aubert de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants adorés: Ginette (Normand Gaudreault), André (Carmen Pelletier), Michel (Françoise Salesse), Richard (Rachel St-Pierre), Réjean (Yvette Caron), Paul-Henri (Johanne Leclerc), Daniel (Sylvie Gagné), Sylvie (André Pelletier), Chantal (Denis Lord), Carole; ses nombreux petits- enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que sa sœur Madeleine Daigle. Sont également affectés pas son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Un spécial merci à toute l'équipe de la Résidence l'Air du Fleuve pour tous ces gestes attentionnés que vous avez donnés à notre mère, et ce sans compter; nous la savions entre bonnes mains. Sincère merci également au personnel de l'Hôpital de Montmagny, pour les excellents soins, ainsi qu'à celui de la Maison d'Hélène, pour nous avoir accueillis avec amour, compassion et empathie. Merci infiniment de votre écoute; nous nous sentions comme chez-nous, et cela restera gravé en nos cœurs pour toujours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auvendredi le 4 octobre 2019 de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire