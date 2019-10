Combattre la bureaucratie

On a longtemps voulu faire passer l’abolition des commissions scolaires pour une lubie adéquiste. Les esprits sophistiqués et autres pédants professionnels ne consentaient même pas à la discuter sérieusement. Elle n’aurait aucun bon sens et serait le propre d’une pensée de droite bête, très bête, trop bête.

C’est ainsi qu’on rejette une idée dans notre société. On la regarde avec hauteur et la traite avec mépris. Sans surprise, elle devient radioactive et qui veut demeurer respectable dans le débat public s’en tient éloigné. L’empire du politiquement correct est bien plus autoritaire qu’on ne le croit.