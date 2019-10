Créons une BBC québécoise

Présumons que le Bloc obtient d’Ottawa une Régie des ondes québécoises, un autre problème se pose alors... Car si nos détenteurs de permis s’abaissent à toutes les demandes de quétainerie, de joual et d’américanisation, nous ne sommes pas plus avancés !

Je vous rappelle que Télé-Québec (Radio-Québec à l’origine) a été créée pour devenir une PBS québécoise... Mais dès le départ, on a visé trop bas. En 1968, on présentait des émissions pour apprendre aux gens comment calfeutrer leurs fenêtres pour l’hiver... Plus tard, on s’est moulé sur Radio-Canada : sont alors venus les « ricanades », les quizz et la joualisation.