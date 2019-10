HUNTER, William (Willie)



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 15 septembre 2019, est décédé monsieur William Hunter. Il est le fils de feu monsieur Walter Hunter et de dame Bernadette Ratté. Il laisse dans le deuil son épouse: dame Micheline Barakatt; ses enfants: Lynn (Alain Laberge) et Carole (François Moulin); ses petits- enfants: Ann-Katerine (Marc Balayer), Francis et Marie-Michelle (Francis Drouin); ses frères et ses sœurs: feu Laura (feu Raymond Miller), feu Jeannette (feu Jean-Paul Leclerc), feu Irène (feu Guy Maheux), feu Mary, feu Anny (feu Arthur Demeules), feu Robert (feu Olivette Giguère) et Patrick (Gisèle Massé); ses beaux-parents: feu Thérèse et Bacchus Barakatt; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Élias, feu Léon (feu Cécile Lemelin), feu Antoine (Simone Arseneault), feu Marie, feu Joséphine, feu Marguerite (feu Gérard Grenier), feu Anna (feu Raymond Arseneault), feu Jean-Paul, feu Joseph, feu Madeleine (feu Benoît Genest), feu Thérèse (feu Roger Harton), feu Raymond, feu Jeanine (Gaston Bérubé), feu André, Céline Ouellet, Lise Langlais, feu Tony Rishwain; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces (entre autres Marie-Thérèse et Diane Harton), voisins, amis et Wifi. Monsieur Hunter a été confié auLa famille recevra les condoléances en l'église Saint-Sauveurde 10h à 11h.Au personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise en chirurgie vasculaire, du CLSC Basse-ville en soins à domicile, du deuxième et du troisième Coulombe de l'Hôpital Saint-Sacrement, à Jacques Letarte o.m.i. William vous dit merci et notre famille, toute notre gratitude pour vos bons soins et votre belle présence à ses côtés. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don pour l'église Saint-Sauveur. Pour rendre hommage à Monsieur Hunter, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com