DROLET, Jean-Claude



A Québec, le 19 septembre 2019 à l'âge de 82 ans, est décédé, M. Jean-Claude Drolet, époux de feu dame Pauline Bédard. Ils ont été mariés plus de 51 ans et ils ont demeuré à Vanier pendant plus de 40 ans. Il était le fils de feu Dame Alice Lépine et de feu M. Alphonse Drolet. Il laisse dans le deuil son fils Yvon, il était le frère de feu Gérard (Lisette Lamarre), feu Monique (Rosaire Nadeau), feu Jean-Louis (feu Thérèse), Roland et Marcel Drolet. Il laisse également dans le deuil,ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard: Estelle (feu Maurice Bélanger), Jeannine (feu Paul-André L'Heureux), Rachel (feu Jean-Maurice Sanfaçon), Denis (Lisette Barette), Pierre (feu Henriette Breton), Eugène (Claudette Duchesneau), Fabiola, Fernand (Bernadette Tanguay) et Carole; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances en l'église Notre-Dame-de-Vanier (260 rue Bélanger, Québec QC G1M 1V8, près de l'aréna de Vanier, l'entrée principale est sur la rue Beaucage),de 12h à 14h.et de là au cimetière St-Charles-Borromée. La direction des funérailles a été confiée auLa famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que du CLSC des Rivières pour les bons soins prodigués à M. Drolet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC (4715 Avenue des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8, (418) 682-6387).