Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, a accepté la présidence d’honneur du 34e déjeuner-bénéfice annuel du Domaine Forget de Charlevoix. L’événement, animé par l’humoriste Christopher Hall, se déroulera le dimanche 20 octobre à la salle Richelieu du Fairmont Le Manoir Richelieu et sera précédé par un cocktail dès 10 h 30. Les revenus générés permettront au Domaine Forget de poursuivre sa quête d’excellence et d’atteindre son équilibre budgétaire. Les billets peuvent être achetés en ligne sur le site internet du Domaine Forget (www.domaineforget.com) dans la section Appuyez-nous.

60 ans de bonheur

Photo courtoisie

Il y a officiellement 60 ans aujourd’hui, le 3 octobre 1959, Jean-Baptiste Lajeunesse et Cécile Grenier unissaient leurs destinées. Le couple, qui réside dans l’arrondissement Beauport, a 3 enfants (Claude, Martin et France) et autant de petits-fils (Éric, Gabriel et David). Félicitations !

Le policier chanteur

Photo courtoisie

Vous vous souvenez d’André Ouellet qui a été policier à Québec de 1962 à 1973 ? Des études au Conservatoire de musique de Québec l’avaient cependant poussé vers la musique à cette époque. Ce baryton Martin et ancien interprète des hymnes nationaux aux matchs du Canadien chante encore malgré ses 76 ans. Il sera de passage à Québec demain, entre 19 h et 21 h, à la Salle du Club social Victoria, au 170, Cardinal-Maurice-Roy, afin de procéder au lancement de sa récente production musicale, André Ouellet Anthologie.

Mérite entrepreneurial

Photo courtoisie

Le concours du Mérite entrepreneurial, organisé par l’Association des marchands dépanneurs épiciers du Québec (AMDEQ), tenu le 21 septembre dernier à Lévis, a couronné six dépanneurs, dont trois localisés dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le Dépanneur du Lac, de Matane, a innové en publiant un encart trois fois par année sur la formation de son personnel. À Pohénégamook, le Dépanneur Jacques Lamonde a rénové son commerce en plus de créer une boutique de cadeaux très populaire dans sa région. Enfin, la Station Service Michaud, de Témiscouata-sur-le-Lac, a relancé son commerce en misant sur son personnel et en ajoutant de nombreux services dédiés aux touristes et aux producteurs agricoles. Sur la photo, de gauche à droite : Louis Tremblay, président du CA de l’AMDEQ ; Pierre Fortin et Ginette Michaud de Matane ; Meyranie Lamonde et Yannick Bélanger de Pohénégamook ; Marie-Anne et Steve Michaud de Témiscouata-sur-le-Lac ; et Yves Servais, directeur général de l’AMDEQ.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Guy Deschênes et Lucille Pelletier, d’Issoudun, qui célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage ! Le couple, marié le 3 octobre 1959, à Saint-Épiphane de Rivière-du-Loup, s’était rencontré à Lévis. Ils ont eu 4 enfants (Guylaine, Nicole, Alain et Louis) et ont 8 petits-enfants et un arrière-petit-fils.

Anniversaires

Photo courtoisie

Donald Theetge (photo), de Mercedes Benz St-Nicolas, Circuit Acura et Honda Franck et Michel... Stéphane Dion, porte-parole de Revenu Qué-bec, 38 ans... Réal Perron, cofondateur et président de TéléMag Québec... Denis Villeneuve, cinéaste québécois, 52 ans... Michel Beaudoin, PDG de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), 55 ans... André Robitaille, comédien, animateur radio et télévision, 56 ans... Chubby Checker, chanteur américain, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 octobre 2004. Janet Leigh (photo), 77 ans, actrice américaine (Psycho), chanteuse, danseuse et auteure... 2015. Julie Grenier, 37 ans, chef des communications régionales à Radio-Canada, ex-directrice marketing des Galeries de la Capitale... 2014. Alan Henning, 47 ans, travailleur humanitaire britannique, assassiné par des extrémistes islamistes... 2007. Pierre Pelletier, 76 ans, l’un des fondateurs de l’agence BCP... 1998. Roddy McDowall, 70 ans, acteur d’origine britannique.