MOISAN, André



À son domicile, le 13 août 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Moisan, fils de feu madame Lucille Gobeil et de feu monsieur Marcel Moisan. Il demeurait à Saint-Gabriel-de-Valcartier.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10h45.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lyne et Stéphane, leur mère Suzie DeBlois; ses petits-enfants : Kevin (Marie-Hélène Fortier) et Marika (Mathieu Bourdeau); son arrière-petite-fille Jenny; sa sœur Diane (Claude Letarte); son frère Jean (Myriam Desmeules); sa belle-sœur Johanne Ardouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents et son frère Claude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec (Qc). Site web : www.cancer.ca, ou à la : Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc). Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.