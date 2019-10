BERNARD, Jeannette Métivier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 septembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Jeannette Métivier, épouse de feu monsieur Paulin Bernard, fille de feu Arthur Métivier et de feu Amanda Drouin. Elle demeurait à Saint-Henri de Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Renée Baillargeon), Ginette (Noël Lapointe), Réjean (Nicole Bruneau), Pauline (Paul Baillargeon), feu Francine, Pierre (Louise Laliberté), Marjolaine (André Dumont), Cécile (Richard Deslauriers), Linda et feu Julie; ses petits- enfants: Caroline, Valérie, Bruno, Sylvain, Jocelyn, Mathieu, Martin, Mélanie, François, Audrey, Guillaume, Emmanuel, Véronique, Marie-Pier, Catherine, Carole-Anne, Marie-Michèle, Émilie, Jean- Philippe, Pierre-Olivier, Alexandre et leur conjoint(e); ses 23 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: Marie-Ange (feu Fernand Gourde), feu Gervaise (feu Bernard Fortin), feu Robert, feu Bernadette (feu Gérard Perreault), Dolorès (feu Alfredo Bernard), Rolande (feu Justin Audet), feu Dominique (feu Antonia Lacroix), Marguerite (feu Raymond Gagné), Marie-Blanche (feu Gérard Nadeau), Clermont (feu Laurette Mathieu), Antoinette (Valmont Mathieu) et Armande (feu Gérard Lapointe); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bernard; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera auà compter de 13h.