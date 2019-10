JOBIN, Jean-Marc



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 25 septembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Jobin, époux de feu madame Georgette de Champlain, fils de feu madame Bernadette Dumas et de feu monsieur Alexandre Jobin. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil sa fille Marie (Bruno Gilbert); ses petits-enfants : Anne-Sophie et Laurent. Il était le frère de : Colette (Adrien Paquet), Yolande (Dominique Paquet), Gilles (Louisette Moisan) et feu Gaston (Ghislaine Gagné). Il était le beau-frère de : Madeleine, feu Jeannette (feu Grégoire Bussière), feu Cécile (feu Alphonse Laplante), feu Laurette, feu Roger (feu Jeanne d'Arc Dumas), feu Carmen, feu Dorothée, et feu Gaston de Champlain (Renée Paquet). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille aimerait remercier le personnel soignant de la résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent pour l'attention et les bons soins. Un remerciement également au personnel de l'IRDPQ et de la Clinique des plaies complexes de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'au personnel de l'unité de soins de courte durée gériatrique de l'Hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ), téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.