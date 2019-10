Émile Bilodeau: le chanteur au cœur jeune

MONTRÉAL – Le deuxième album d’Émile Bilodeau sera disponible en magasin à partir de vendredi, un album à travers lequel le guitariste garde un ton toujours bien politique, mais rassembleur et décomplexé.

C’est dans une ambiance médiévale que le chanteur et guitariste présentait mercredi dernier son deuxième opus intitulé «Grandeur mature» à travers un spectacle-lancement. Si quelques chansons renvoient d’ailleurs à l’univers fantaisiste du célèbre jeu de rôle grandeur nature, dont la pièce qui ouvre l’album, intitulée «Robin des bois», les textes chantés par l’auteur-compositeur-interprète demeurent bien actuels.

«On dit beaucoup de choses dans cet album-là, soutient le chanteur de 23 ans, rencontré par le "24 Heures" alors qu'il se préparait à monter sur scène. On parle d’écoanxiété, de la peur de la différence aussi, je trouvais ça important d’aborder ce thème-là dans un contexte où on voit la montée de la droite un peu partout dans le monde. Avec la Loi 21 aussi, je voulais qu’on se pose de bonnes questions. Est-ce qu’on veut que ces gens-là s’intègrent juste dans leur taxi?»

Un album rassembleur

Émile Bilodeau réussit, avec son rock décomplexé et ses textes sans prétention, à soulever des questions délicates, polarisantes, bien ancrées dans notre époque. Le coup de pinceau est parfois grossier, mais il possède tout de même le grand mérite d'être franc. Cette légèreté avec laquelle il aborde les problèmes de notre temps, c'est donc parfois son défaut, mais souvent sa lumière.

À ces textes se joint un foudroyant sens de la mélodie qui traverse l'ensemble de l'album, telle une flèche décochée fièrement, convaincante.

Avec Émile Bilodeau, on pardonne, on tape du pied, on sourit, presque malgré nous. C'est intense, c'est festif, c'est heureux, c'est drôle. Sans conteste, malgré l’expérience et la popularité rapidement acquises, le chanteur garde un cœur jeune.

«J’connais pas grand-chose dans la vie", chante Émile Bilodeau sur la pièce «Candy». Peut-être, mais certainement l'essentiel.